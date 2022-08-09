Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого августа повысилась на 0,29 доллара относительно предыдущего показателя и составила 98,74 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,37 доллара – до 97,07 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,65 доллара, составив 65,04 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого августа выросла на 2,06 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 103,47 доллара за баррель.

Официальный курс на девятое августа составляет 1,7 AZN/USD.