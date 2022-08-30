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"Газпром нефть" выступает за продление соглашения ОПЕК+

Энергетика Материалы 30 августа 2022 16:04 (UTC +04:00)
"Газпром нефть" выступает за продление соглашения ОПЕК+

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"Газпром нефть" считает целесообразным продление сделки ОПЕК+ после истечения срока действия соглашения в 2022 году. Об этом журналистам сказал глава компании Александр Дюков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не знаю, какое будет принято решение на заседании ОПЕК+, но мне кажется, что было бы правильно, чтобы этот механизм продолжил бы свою работу, так как мы видим его положительное влияние на ситуацию на рынке", - отметил он.

По его словам, сделка ОПЕК+ позволяет удерживать цену на нефть на уровне, который позволяет компаниям инвестировать в добычу нефти.

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