"Газпром нефть" выступает за продление соглашения ОПЕК+

"Газпром нефть" считает целесообразным продление сделки ОПЕК+ после истечения срока действия соглашения в 2022 году. Об этом журналистам сказал глава компании Александр Дюков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не знаю, какое будет принято решение на заседании ОПЕК+, но мне кажется, что было бы правильно, чтобы этот механизм продолжил бы свою работу, так как мы видим его положительное влияние на ситуацию на рынке", - отметил он.

По его словам, сделка ОПЕК+ позволяет удерживать цену на нефть на уровне, который позволяет компаниям инвестировать в добычу нефти.