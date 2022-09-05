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Определена квота Азербайджана на добычу нефти в октябре - министр

Энергетика Материалы 5 сентября 2022 17:18 (UTC +04:00)
Определена квота Азербайджана на добычу нефти в октябре - министр

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Суточная квота Азербайджана на добычу нефти в октябре составит 717 тысяч баррелей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в своем Twitter-аккаунте министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Отмечается, что страны-участницы ОПЕК+ в целях снижения высокой волатильности и низкой ликвидности нефтяного рынка условились оставить квоту на добычу нефти в октябре на уровне августа.

"Суточная квота Азербайджана по добыче нефти в октябре составит 717 тысяч баррелей", - говорится в публикации.

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