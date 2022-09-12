Министр энергетики назвал объем добычи Азербайджаном энергоресурсов

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2022 года добыча нефти в Азербайджане составила 21,8 миллиона тонн.

Об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает в понедельник Trend.

В публикации министра говорится, что 17,6 миллиона тонн от общего объема добытой нефти были экспортированы.

"В отчетный период добыча природного газа в стране составила 30,6 миллиарда кубометров, что на 9,7 процента больше, чем в январе-августе 2021 года. 14,4 миллиарда кубометров были экспортированы", - написал Шахбазов.