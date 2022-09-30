В области Казахстана начнут масштабные геологоразведочные работы

БАКУ /Trend/ - В Абайской области Казахстана начнут масштабные геологоразведочные работы, передает Trend в пятницу со ссылкой на казахстанские СМИ.

С соответствующим предложением выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью в области Абай.

«Недра региона многие годы не разрабатывались из-за соседства с полигоном. Поэтому в области необходимо начать масштабные геологические изыскания. Думаю, что здесь имеются залежи различных полезных ископаемых. Развитие горнодобывающей промышленности позволит возродить экономику региона. Кроме того, это даст возможность открыть новые рабочие места», - сказал Президент.