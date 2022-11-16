Продолжается строительство узловой подстанции «Лачин» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ускоренными темпами продолжается строительство 110/35/10-киловольтной узловой подстанции «Лачин», фундамент которой был заложен при участии главы государства 21 сентября.

Как сообщили в среду Trend в «Азерэнержи», хотя прошло менее 2 месяцев, большая часть работ на подстанции, которая строится «Азерэнержи», завершена.

На подстанции установлены трансформаторы, завершена большая часть работ на открытом распределительном участке, быстрыми темпами продолжается строительство диспетчерского пункта и инженерного общежития. В то же время завершены работы на высоковольтной линии электропередачи 110 кВ от ГЭС «Гюлебирд» до новой подстанции. Подстанция города Лачин, которая будет служить узловой подстанцией, будет соединена с подстанциями «Шукюрбейли», «Джебраил», «Зангилан», «Губадлы» с восточной стороны, «Дашкесан», «Кельбаджар», «Горчу» - с западной стороны, и наконец, «Шуша» и «Физули» - в центральной части с помощью двухцепных линий электропередачи 110 кВ. При этом будет создана кольцевая схема электроснабжения 110 кВ Карабаха и Восточного Зангезура. Это обеспечит бесперебойное энергоснабжение освобожденных от оккупации территорий.

Следует отметить, что завершены работы на подстанции «Горчу», построенной «Азерэнержи» в другом направлении в Лачинском районе, а также работы на двухцепной линии электропередачи 110 кВ от Кельбаджара до Горчу.