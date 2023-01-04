Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста третьего января понизилась на 0,09 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,99 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,06 доллара – до 86,33 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,12 доллара, составив 44,2 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего января понизилась на 0,1 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 81,23 доллара за баррель.

Официальный курс на четвертое января составляет 1,7 AZN/ 1 USD.