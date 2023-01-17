ОАЭ выразили готовность поддержать Азербайджан в реализации мегапроектов

БАКУ /Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты придают большое значение энергетическому сотрудничеству с Азербайджаном и готовы поддержать его в реализации совместных мегапроектов.

Об этом, как сообщили во вторник Trend в Министерстве энергетики Азербайджана, сказал министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейл Мухаммед Аль-Мазруи в ходе встречи с министром Парвизом Шахбазовым в Абу-Даби.

Сухейл Мухаммед Аль-Мазруи подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере «зеленой энергетики».

"Мы придаем большое значение энергетическому сотрудничеству с Азербайджаном, выражаем полную поддержку и готовы к реализации совместных мегапроектов", - отметил он.

В свою очередь, Парвиз Шахбазов заявил, что энергетика занимает важное место в развитии сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ, и наша страна придает этим отношениям стратегическое значение.

«Азербайджан на данный момент нацелен на развитие производства электроэнергии и водорода из возобновляемых источников энергии, их интеграцию в энергетическую сеть страны, транспортировка на рынки ЕС, а также создание необходимой для этого инфраструктуры. Masdar является для нас важным и надежным партнером в реализации этих целей», — отметил министр.

В министерстве также подчеркнули, что в рамках подписанного между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией документа о сотрудничестве в области развития и будущей транспортировки "зеленой энергии" продолжается принятие соответствующих мер, которые превратят Азербайджан в крупного производителя и надежного экспортера «зеленой энергии».