Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 января повысилась на 1,18 доллара относительно предыдущего показателя и составила 89,91 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,06 доллара – до 87,63 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,68 доллара, составив 48,78 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 января повысилась на 1,4 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,9 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 21 января 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.