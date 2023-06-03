SOCAR и MVM CEEnergy Zrt подписали соглашение о продаже 100 млн кубометров природного газа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с главным исполнительным директором венгерской компании «MVM Group» Кароли Матраи.

Как сообщает Trend, на встрече было подчеркнуто, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией успешно развивается в различных направлениях, в том числе в энергетической отрасли. Была отмечена стратегическая роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, в частности, говорилось о важности расширения Южного газового коридора и работе, проделанной в связи с поставкой дополнительных объемов газа в Европу.

В рамках встречи было отмечено значение ввода в эксплуатацию газового интерконнектора Греция-Болгария, подписанного в декабре прошлого года в Бухаресте «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии», а также подписанного в апреле текущего года Меморандума о взаимопонимании между операторами транспортных систем усовершенствованной сети передачи данных Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии и SOCAR, получившего название «Кольцо солидарности».

Также были обсуждены перспективы сотрудничества в области торговли природным газом, поставок сжиженного природного газа (LNG), использования газохранилищ, состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

В заключение встречи между SOCAR и крупнейшей венгерской оптовой компанией по природному газу «MVM CEEnergy Zrt.» было подписано соглашение о продаже природного газа в объеме 100 миллионов кубометров. Начало поставок указанных в договоре объемов газа предусмотрено в 4-м квартале текущего года.