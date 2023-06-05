Туркменистан увеличил экспорт природного газа в Китай

БАКУ /Trend/ - В марте 2023 года Туркменистан поставил в Китай около 2,9 миллиарда кубометров природного газа, увеличив объем экспорта, сообщает Trend.

Согласно официальным данным, объем экспорта газа в указанный месяц был на 20,8 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года (2,4 миллиарда кубометров).

Помимо Туркменистана, в марте Китай импортировал природный газ также из таких стран Центральной Азии, как Казахстан (380 миллионов кубометров) и Узбекистан (140 миллионов кубометров).

На данный момент Туркменистан поставляет свой газ в Китай через три газопровода, проходящие через Туркменистан, Узбекистан, Казахстан. Общая пропускная способность этих газопроводов составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.

Кроме того, в феврале 2022 года было согласовано строительство четвертой линии газопровода, который будет соединять Туркменистан и Китай. Ожидается, что после ввода этой линии в эксплуатацию объем ежегодных поставок газа из Туркменистана в Китай увеличится до 65 миллиардов кубометров.