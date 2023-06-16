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В Туркменистане увеличили экспорт и добычу природного газа

Энергетика Материалы 16 июня 2023 07:32 (UTC +04:00)
В Туркменистане увеличили экспорт и добычу природного газа

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В Туркменистане с января по май нынешнего года был перевыполнен производственный план по экспорту и добыче природного газа, сообщает Trend.

Об этом сказал заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Аманов на заседании Кабинета министров 10 июня.

По его заявлению, в отчетном периоде добыча природного и попутного газа в Туркменистане была выполнена на 107,4 процента, а производство сжиженного газа - на 113,6 процента.

Аманов также подчеркнул, что за первые четыре месяца текущего года план экспорта природного газа был выполнен на уровне 109,9 процента.

Отметим, что по данным туркменского государственного концерна "Туркменгаз", углеводородные ресурсы страны оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, в том числе более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.

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