Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 июня снизилась на 1,16 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 76,57 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,34 доллара – до 74,89 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,39 доллара, составив 52,04 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 июня понизилась на 0,67 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 73,12 доллара за баррель.

Официальный курс на 24 июня составляет 1,7 AZN/1 USD.