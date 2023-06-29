Молдова импортировала газ по IGB и заинтересована в дальнейших закупках (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Молдова импортировала газ по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) и заинтересована в дальнейших закупках.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend государственный секретарь министерства энергетики Республики Молдова Константин Боросан.

Он подчеркнул, что Молдова была первой страной, которая использовала этот газопровод.

"Это случилось тогда, когда наша страна столкнулась с энергетическим кризисом. Мы вынуждены были искать природный газ на альтернативных рынках, у других партнеров, искать надежных партнеров. IGB был сдан в коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года и буквально в конце октября или начале ноября государственная компания Молдовы Energocom уже была первой компанией, которая использовала этот газопровод", - пояснил он.

Что касается объёмов газа, Боросан сообщил, что Молдова получила по IGB около 200 миллионов кубометров.

"Это помогло нам обеспечить стратегические запасы природного газа и пережить зиму. У нас были забронированные мощности в IGB и мы их использовали. Молдова планирует и в дальнейшем бронировать мощности в этом интерконнекторе. Как только мы найдем поставщиков, Energocom может заключить коммерческие договоры. Естественно, мы заинтересованы и будем использовать эти мощности", - сказал госсекретарь.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивал около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.