bp рассчитывает на стабилизацию добычи сырой нефти на АЧГ - Гордон Бирелл

БАКУ/Trend/ - bp рассчитывает на стабилизацию добычи сырой нефти на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в Азербайджане в течение следующих нескольких лет благодаря новой платформе (ACE).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный вице-президент bp по добыче и операциям Гордон Бирелл.

«В течение следующих нескольких лет добыча нефти с АЧГ будет довольно стабильным, возможно небольшое снижение», - сказал Биррелл S&P Global Commodity Insights.

Он отметил, что компания сосредоточена на инвестировании в АЧГ для стабилизации производства и поддержания потока нефти, а также в газоконденсатное месторождение «Шах Дениз».

Отметим, что BP Exploration (Caspian Sea) Limited является оператором от имени подрядчиков по Соглашению о разделе продукции АЧГ.

Доли участия в АЧГ: bp (30,37%), SOCAR (25%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGCVidesh (2,31%).

Проект ACE является следующим этапом разработки гигантского месторождения АЧГ в Каспийском море. Платформа и оборудование ACE рассчитаны на переработку до 100 000 баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в течение всего срока реализации проекта будет добыто до 300 миллионов баррелей. Платформа будет управляться дистанционно с Сангачальского терминала и включать в себя инновационную систему автоматизации.

Twitter: @Lyaman_Zeyn