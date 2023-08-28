"DeGolyer and MacNaughton" приступила к подсчету месторождений Каспия по новой классификации

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества SOCAR и "DeGolyer and MacNaughton" начаты работы по подсчету 27 месторождений по классификации SPE-PRMS в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), состоялась встреча президента SOCAR Ровшана Наджафа и председателя и главного исполнительного директора "DeGolyer and MacNaughton" Джона Уоллеса

В ходе встречи было выражено удовлетворение продолжающимся с 2017 года сотрудничеством по подсчету ресурсов углеводородов стратегических месторождений в соответствии с международными стандартами компанией "DeGolyer and MacNaughton", а также моделированию месторождений.

На встрече были обсуждены стратегические цели и задачи SOCAR, было заявлено, что дальнейшее повышение эффективности и обеспечение оптимизации являются основными направлениями долгосрочной корпоративной стратегии компании, шаги, предпринимаемые в направлении оптимизации производства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что в 2017 году азербайджанская госкомпания SOCAR и американская консалтинговая компания "DeGolyer and MacNaughton", специализирующаяся на нефтегазовой сфере, заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает анализ и техническую поддержку в целях повышения эффективности процесса разработки месторождений и добычи на нефтегазовых месторождениях SOCAR.

Согласно подписанному документу, "DeGolyer and MacNaughton" будет оказывать услуги по продуктивному управлению нефтегазовыми объектами на существующих и используемых долгое время месторождениях SOCAR.