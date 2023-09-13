SOCAR PETROLEUM открыла автозаправочную станцию в Джебраиле

БАКУ/Trend/ - SOCAR PETROLEUM открыла модульную газозаправочную станцию в селе Шукурбейли Джебраильского района, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Станция предназначена для обслуживания транспортных средств, следующих по трассе Шукурбейли-Джебраил-Гадрут. Она начинается от автодороги Горадиз-Джебраил-Зангелан-Агбанд и проходит по территории Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов.

На станции, где будет реализовываться топливная продукция марки АИ-92, АИ-95 Премиум и «Дизель», установлены две топливораздаточные колонки (ТРК), созданы условия для подачи топлива на два малотоннажных и большегрузных автомобиля.

Отметим, что новая АЗС является седьмой по счету автозаправочной станцией, введенной в эксплуатацию в рамках «Года Гейдара Алиева».

В настоящее время АЗС под брендом SOCAR действуют в городах Шуша и Лачин, Агдамском, Губадлинском (село Эйвазлы), Ходжавендском (поселок Гадрут) и Джебраильском (село Шукюрбейли) районах. Введенная в эксплуатацию АЗС в городе Лачин является третьей станцией под брендом SOCAR, расположенной в Восточно-Зангезурском экономическом районе. При этом количество АЗС под брендом SOCAR в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах увеличилось до 6, а в целом по стране - до 53 станций.