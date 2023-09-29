Работы по газопроводу Ыгдыр-Нахчыван будут завершены в следующем году - турецкий министр

НАХЧЫВАН /Trend/ - В следующем году мы завершим работы, связанные с газопроводом Ыгдыр-Нахчыван.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар во время совместного с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым брифинга в рамках 3-го Азербайджано-турецкого энергетического форума в городе Нахчыван.

Он отметил, что связи между Турцией и Азербайджаном в энергетической сфере все более укрепляются.

"Помимо наших проектов трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, это еще и газопровод Ыгдыр-Нахчыван. В следующем году мы завершим работы, связанные с этим газопроводом. Мы развиваем проекты, которые объединят потенциал солнечной и ветровой энергии этого региона с потенциалом Турции. Как два надежных поставщика мы будем продолжать вносить свой вклад в энергетическую безопасность Европы", - сказал министр.

Отметим, что сегодня в городе Нахчыван состоялся 3-й Азербайджано-турецкий энергетический форум и впервые прошла международная конференция "Нахчыван - "Зеленая" энергетическая зона".

В конференции, которая прошла в Нахчыванском бизнес-центре, приняли участие полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов Мариам бинт Мохаммед Альмхейри и другие официальные лица. В рамках мероприятия проводятся пленарные сессии на темы "Энергетический переход", "Зеленая" энергетическая зона", "Зеленый" энергетический потенциал Нахчывана" и другие, выступил ряд высокопоставленных лиц Азербайджана и Турции.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум создан в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле, Турция.