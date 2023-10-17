В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ

БАКУ /Trend/ - В январе - сентябре 2023 года производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе гидростанциями превысило 1,684 миллиарда киловатт-часов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в "Х" (бывший Twitter) министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что за отчетный период ГЭС было выработано 1,417 миллиарда киловатт-часов, ВЭС - 44,6 миллиона киловатт-часов, СЭС – 53,2 миллиона киловатт-часов, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов (СТБО) - 169,2 миллиона киловатт-часов.

Отметим, что доля сектора ВИЭ в общем производстве электроэнергии в Азербайджане за отчетный период составила 7,81 процента.

В целом производство электроэнергии в Азербайджане составило 21,538 миллиарда киловатт-часов, в отчетном периоде 2023 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1,841 миллиарда киловатт-часов, в то время как импорт составил 179,6 миллиона киловатт-часов.