Оглашены планы SOCAR по поддержке добычи нефти в стране

БАКУ /Trend/ — Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) реализует две задачи — стабилизацию добычи на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и изучение возможностей разработки новых нефтяных месторождений.

Об этом сказал вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов в ходе панельной дискуссии "Ломая стереотипы: формируя энергетические решения" в Baku Expo Center в рамках первого дня «Бакинской энергетической недели», сообщает Trend.

«Сейчас наша основная цель - стабилизация низких темпов добычи на АЧГ в рамках предотвращения снижения добычи нефти в стране и управление этим процессом. Вы ведем соответствующую работу с bp и партнерами по АЧГ. Сначала мы хотим уменьшить темпы снижения добычи на этом блоке, а затем поддерживать достигнутый уровень добычи в течение некоторого времени", - отметил Бабек Гусейнов.

После достижения намеченных целей по АЧГ, SOCAR переключится на вопрос разработки новых месторождений, и скорее всего, начнет с месторождения "Карабах" на Каспии, где есть подтвержденные запасы нефти.

«Такая поэтапная работа направлена на поддержание добычи нефти в стране на необходимом уровне», — отметил Гусейнов.

По его словам, SOCAR для этих целей будет использовать инновационные методы.