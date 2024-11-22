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Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)

Энергетика Материалы 22 ноября 2024 14:16 (UTC +04:00)
Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" Государственной энергетической службой продолжаются работы по реконструкции электрических подстанций.

Как сообщает Trend со ссылкой на Нахчыванскую государственную энергетическую службу, в настоящее время ведутся работы по реконструкции подстанции системного значения "Джульфа" напряжением 132/110/10 кВ, построенной в конце 90-х годов прошлого века.

Для подстанции закуплен еще один силовой трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА. Она будет обеспечивать потребителей электроэнергией в городе Джульфа и селах Яйчы и Дизе. Также к этой подстанции будет подключена линия электропередачи "Джульфа-Джульфа" 132 кВ.

Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)
Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)
Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)
Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)
Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)
Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)
Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)
Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)
Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)
Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)
Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)
Для подстанции "Джульфа" закуплен второй силовой трансформатор (ФОТО)
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