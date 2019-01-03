Saxo Bank огласил прогноз по валютной паре EUR/USD на 2019 год (Эксклюзив)

3 января 2019 15:51 (UTC+04:00)

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