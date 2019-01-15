Азербайджанский Bank Respublika продлил срок кампании по микрокредитам

15 января 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika, завоевавший симпатию клиентов благодаря выгодным кампаниям, учитывая интерес предпринимателей, продлил срок кампании по агро и микро кредитам «Первая выгода 19-го», которая была запущена в прошлом году.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение банка, сейчас, любой желающий воспользоваться кредитной кампанией, может обратиться в Bank Respublika до 22 февраля 2019 года.

Предприниматели, которые планируют реализовать новые бизнес-планы или расширить свой бизнес в 2019 году, смогут получить агро и микрокредиты на сумму до 50 000 манат со СКИДКОЙ до 19%!

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.

Также, все клиенты банка с легкостью и без лишней потери времени, с помощью своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит, смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте.

Дайте своему бизнесу новое дыхание, выбирая Bank Respublika!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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