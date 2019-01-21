Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в два раза

21 января 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник на депозитном аукционе привлек у азербайджанских банков 350 миллионов манатов, передает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 701,9 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 7,76 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 21 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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