Bank Respublika сделал условия кредитования более выгодными!

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika спешит обрадовать, тех кто намерен достичь новых целей, а также воплотить в жизнь свои планы и желания! Принимая во внимание пожелания своих клиентов, Bank Respublika, с началом нового года упростил условия потребительских кредитов и снизил процентные ставки, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Таким образом, теперь, клиенты, обратившиеся в банк, смогут получить потребительский кредит наличными начиная с 18 процентов на выгодных условиях! Максимальная сумма кредита составляет 20 000 манатов со сроком до 36 месяцев. В зависимости от официального дохода, кредит до 10 000 манатов может быть предоставлен и без поручителей.

Все клиенты банка с помощью своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит, с легкостью и без лишней потери времени, смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте. Кроме того, клиенты, воспользовавшись мобильным приложением Mobil Şöbə, смогут погасить кредит, а также выполнять другие оплаты не посещая офис банка.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook или по номеру 144.

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