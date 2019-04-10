Шахмар Мовсумов о приватизации Международного банка Азербайджана (Эксклюзив)

10 апреля 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) планирует во второй половине года начать реализацию новой бизнес-стратегии.

Об этом в понедельник Trend сказал исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана, председатель Наблюдательного совета МБА Шахмар Мовсумов.

"В настоящее время продолжается работа над разработкой бизнес стратегии МБА. Ожидается, что после детальной проработки и утверждения соответствующими органами управления банка, реализация этой стратегии начнётся во второй половине текущего года", - сказал Мовсумов.

Вместе с тем, он отметил, что говорить о приватизации банка пока преждевременно.

Отметим, что Международный банк Азербайджана, основанный в 1992 году, находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. С этой целью с участием международной консалтинговой компании ведутся работы по разработке новой бизнес-стратегии банка.

Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к небанковской кредитной организации Aqrarkredit в обмен на ликвидные средства. В прошлом году также завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА.

95,26 процента акций банка принадлежат правительству страны в лице министерства финансов, Государственного комитета по вопросам имущетсва и Aqrarkredit. Оставшаяся часть акций принадлежит частным юридическим и физическим лицам.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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