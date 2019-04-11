Официальный курс маната к мировым валютам на 11 апреля

11 апреля 2019 10:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 апреля установлен на уровне 1,7 и 1,9175 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

11.04.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9175

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2176

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0395

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8017

1 бразильский реал

1 BRL

0.4445

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1220

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1492

1 чешская крона

1 CZK

0.0749

100 чилийских песо

100 CLP

0.2568

1 китайский юань

1 CNY

0.2532

1 датская крона

1 DKK

0.2568

1 грузинский лари

1 GEL

0.6309

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0246

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2281

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.012

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1836

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6964

1 израильский шекель

1 ILS

0.4748

1 канадский доллар

1 CAD

1.2742

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5909

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0238

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4129

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0902

1 молдавская лея

1 MDL

0.0969

1 египетский фунт

1 EGP

0.098

1 норвежская крона

1 NOK

0.2001

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0203

1 польский злотый

1 PLN

0.448

1 российский рубль

1 RUB

0.0264

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2563

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3617

1 турецкая лира

1 TRY

0.2992

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0551

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0635

100 японских иен

100 JPY

1.5308

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.15

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