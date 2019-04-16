Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке

16 апреля 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 15 апреля составил 22,90 миллиона манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 22,898 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и азербайджанской госкомпании SOCAR.

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 1,4 тысячи манатов. За день были заключены 118,1 тысячи сделок по акциям.

Официальный курс на 16 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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