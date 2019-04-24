При поддержке Bank Respublika состоялось мероприятие по финансовой грамотности (ФОТО)

24 апреля 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Ассоциации банков Азербайджана и при поддержке Bank Respublika в школе № 263 Хатаинского района Баку для учащихся и их родителей было проведено мероприятие по финансовой грамотности, сообщает Trend со ссылкой на банк в среду.

В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти, сотрудники Центрального банка, директор школы, учителя, ученики, родители и жители района.

Целью мероприятия было ознакомление студентов с общим пониманием финансовой грамотности, сформулирование первоначального представления о сбережениях и деньгах.

В начале организаторы мероприятия предоставили подробную информацию о сущности финансовой грамотности и подчеркнули важность финансового образования для молодежи. После этого ученики школы показали интересные сценки по истории денег, о денежных знаках разных стран, бюджете и сбережениях.

В конце мероприятия организаторы вручили ценные призы победителям конкурса рисунков по финансовой грамотности и другим учащимся, участвующим в мероприятии.

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