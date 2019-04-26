Темпы роста банковских активов находятся на низком уровне

26 апреля 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2019 года активы банков Азербайджана выросли на 0,3 процента, темпы роста остаются низкими.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на пресс-конференции в Баку.

По его словам, в отчетный период объем потребительских кредитов, выданных домохозяйствам вырос на 2,3 процента.

Рустамов отметил, что это говорит о том, что несмотря на профицит ликвидности, существующие проблемы в банковском и реальном секторе затрудняют финансирование экономики за счет кредитов.

Тем не мнее, по его словам, стабильный курс азербайджанского маната способствует сокращению долларизации. В частности, председатель ЦБА отметил, что объем долларовых депозитов физических лиц в банках снизился с 60,5 до 58,7 процента.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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