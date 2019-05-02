Банковские металлы в Азербайджане дешевеют

2 мая 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в четверг понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота второго мая подешевела на 9,3585 маната, составив 2167,0155 маната, серебра - на 0,3861 маната, до 24,9784 маната, платины - на 34,6715 маната, до 1471,7580, на унцию палладия - на 62,1435 маната, до 2282,9045 маната.

Название

02.05.2019

01.05.2019

Золото

XAU

2167,0155

2176,3740

Серебро

XAG

24,9784

25,3645

Платина

XPT

1471,7580

1506,4295

Палладий

XPD

2282,9045

2345,0480

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на второе мая составляет 1,7 AZN/USD.

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