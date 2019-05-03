Резервы Центробанка Азербайджана незначительно выросли

БАКУ /Trend/ - На конец апреля 2019 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы достигли 5,789 миллиарда долларов, увеличившись за год на 5,9 процента.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на статданные Центробанка Азербайджана.

По сравнению с предыдущим месяцем валютные резервы выросли на 10,4 миллиона долларов, а по сравнению с началом года – на 163,3 миллиона долларов.

Отметим, что в течение 2018 года валютные резервы Центробанка выросли на 287,9 миллиона долларов, в течение 2017 года – на 1,36 миллиарда долларов.

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