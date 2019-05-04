Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

4 мая 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 22,5335 маната (1,03 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2174,4581 маната.

Изменение стоимости унции золота

22 апреля

2175,048

29 апреля

2184,7295

23 апреля

2166,8200

30 апреля

2181,9755

24 апреля

2159,0255

1 мая

2176,3740

25 апреля

2168,5455

2 мая

2167,0155

26 апреля

2176,2890

3 мая

2162.1960

Средняя стоимость за неделю

2169,1456

Средняя стоимость за неделю

2174,4581

На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 0,7198 маната (2,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,2469 маната.

Изменение стоимости унции серебра

22 апреля

25,5949

29 апреля

25,5862

23 апреля

25,5284

30 апреля

25,4388

24 апреля

25,1932

1 мая

25,3645

25 апреля

25,3405

2 мая

24,9784

26 апреля

25,4915

3 мая

24.8664

Средняя стоимость за неделю

25,4297

Средняя стоимость за неделю

25,2469

На прошедшей неделе унция платины подешевела на 82,4075 маната (5,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1496,1156 маната.

Изменение стоимости унции платины

22 апреля

1541,679

29 апреля

1528,4700

23 апреля

1529,2605

30 апреля

1527,8580

24 апреля

1509,0135

1 мая

1506,4295

25 апреля

1502,188

2 мая

1471,7580

26 апреля

1512,49

3 мая

1446.0625

Средняя стоимость за неделю

1518,9262

Средняя стоимость за неделю

1496,1156

На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 161,6785 маната (6,56 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 2348,057 маната.

Изменение стоимости унции палладия

22 апреля

2416,873

29 апреля

2465,6290

23 апреля

2366,4340

30 апреля

2342,7530

24 апреля

2358,3165

1 мая

2345,0480

25 апреля

2404,9475

2 мая

2282,9045

26 апреля

2409,8265

3 мая

2303.9505

Средняя стоимость за неделю

2391,2795

Средняя стоимость за неделю

2348,057

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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