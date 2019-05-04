Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 22,5335 маната (1,03 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2174,4581 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
22 апреля
|
2175,048
|
29 апреля
|
2184,7295
|
23 апреля
|
2166,8200
|
30 апреля
|
2181,9755
|
24 апреля
|
2159,0255
|
1 мая
|
2176,3740
|
25 апреля
|
2168,5455
|
2 мая
|
2167,0155
|
26 апреля
|
2176,2890
|
3 мая
|
2162.1960
|
Средняя стоимость за неделю
|
2169,1456
|
Средняя стоимость за неделю
|
2174,4581
На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 0,7198 маната (2,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,2469 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
22 апреля
|
25,5949
|
29 апреля
|
25,5862
|
23 апреля
|
25,5284
|
30 апреля
|
25,4388
|
24 апреля
|
25,1932
|
1 мая
|
25,3645
|
25 апреля
|
25,3405
|
2 мая
|
24,9784
|
26 апреля
|
25,4915
|
3 мая
|
24.8664
|
Средняя стоимость за неделю
|
25,4297
|
Средняя стоимость за неделю
|
25,2469
На прошедшей неделе унция платины подешевела на 82,4075 маната (5,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1496,1156 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
22 апреля
|
1541,679
|
29 апреля
|
1528,4700
|
23 апреля
|
1529,2605
|
30 апреля
|
1527,8580
|
24 апреля
|
1509,0135
|
1 мая
|
1506,4295
|
25 апреля
|
1502,188
|
2 мая
|
1471,7580
|
26 апреля
|
1512,49
|
3 мая
|
1446.0625
|
Средняя стоимость за неделю
|
1518,9262
|
Средняя стоимость за неделю
|
1496,1156
На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 161,6785 маната (6,56 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 2348,057 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
22 апреля
|
2416,873
|
29 апреля
|
2465,6290
|
23 апреля
|
2366,4340
|
30 апреля
|
2342,7530
|
24 апреля
|
2358,3165
|
1 мая
|
2345,0480
|
25 апреля
|
2404,9475
|
2 мая
|
2282,9045
|
26 апреля
|
2409,8265
|
3 мая
|
2303.9505
|
Средняя стоимость за неделю
|
2391,2795
|
Средняя стоимость за неделю
|
2348,057
(Автор: Хейраддин Насирзаде)
Twitter: @1nasirzade
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