Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 22,5335 маната (1,03 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2174,4581 маната.

Изменение стоимости унции золота 22 апреля 2175,048 29 апреля 2184,7295 23 апреля 2166,8200 30 апреля 2181,9755 24 апреля 2159,0255 1 мая 2176,3740 25 апреля 2168,5455 2 мая 2167,0155 26 апреля 2176,2890 3 мая 2162.1960 Средняя стоимость за неделю 2169,1456 Средняя стоимость за неделю 2174,4581

На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 0,7198 маната (2,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,2469 маната.

Изменение стоимости унции серебра 22 апреля 25,5949 29 апреля 25,5862 23 апреля 25,5284 30 апреля 25,4388 24 апреля 25,1932 1 мая 25,3645 25 апреля 25,3405 2 мая 24,9784 26 апреля 25,4915 3 мая 24.8664 Средняя стоимость за неделю 25,4297 Средняя стоимость за неделю 25,2469

На прошедшей неделе унция платины подешевела на 82,4075 маната (5,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1496,1156 маната.

Изменение стоимости унции платины 22 апреля 1541,679 29 апреля 1528,4700 23 апреля 1529,2605 30 апреля 1527,8580 24 апреля 1509,0135 1 мая 1506,4295 25 апреля 1502,188 2 мая 1471,7580 26 апреля 1512,49 3 мая 1446.0625 Средняя стоимость за неделю 1518,9262 Средняя стоимость за неделю 1496,1156

На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 161,6785 маната (6,56 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 2348,057 маната.

Изменение стоимости унции палладия 22 апреля 2416,873 29 апреля 2465,6290 23 апреля 2366,4340 30 апреля 2342,7530 24 апреля 2358,3165 1 мая 2345,0480 25 апреля 2404,9475 2 мая 2282,9045 26 апреля 2409,8265 3 мая 2303.9505 Средняя стоимость за неделю 2391,2795 Средняя стоимость за неделю 2348,057

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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