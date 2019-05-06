Occidental продаст активы Anadarko в Африке за $8,8 млрд Total

6 мая 2019 01:20 (UTC+04:00)

Американская нефтяная компания Occidental договорилась продать активы конкурирующей Anadarko в Африке французскому нефтегазовому концерну Total за $8,8 млрд. Договоренность вступает в силу одновременно или сразу после приобретения Anadarko, говорится в сообщении Occidental, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эта компания намерена распродать активы Anadarko в Алжире, Гане, Мозамбике и ЮАР. "Мы удовлетворены тем, что нам удалось сберечь это соглашение с Total. $8,8 млрд за африканские активы представляют собой привлекательную сумму, подсчитанную при подробной оценке в течение последних 18 месяцев. Учитывая наш давний опыт совместной и эффективной работы, я убеждена в том, что мы сможем осуществить эту продажу быстро и результативно", - отметила президент и генеральный директор Occidental Вики Холлаб.

"Речь идет об активах мирового класса с большим потенциалом, и мы приветствуем возможность применить на деле свой опыт в сжиженном природном газе, в проведении глубоководных разработок и деятельности в Африке", - заявил президент, генеральный директор Total Патрик Пуянне.

Газета The Wall Street Journal в апреле сообщила о том, что Occidental заявила о готовности приобрести Anadarko за $38 млрд, что на 15% больше суммы, предложенной Chevron ($33 млрд). Суммарно предложение Occidental достигает $57 млрд с учетом долговых обязательств Anadarko. Последняя сообщала в конце 2018 года, что ее задолженность составляла $16,4 млрд.

Как сообщалось ранее, добыча углеводородов Anadarko в четвертом квартале 2018 года составила 701 тыс. баррелей в сутки, доказанные запасы углеводородов компании на конец 2018 года составили 1,47 млрд баррелей н.э.

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