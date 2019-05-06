Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирж превысил 6 млн

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) шестого мая составил 6,2 миллиона манатов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на РЕПО-операции. Суточный объем РЕПО-операций на бирже составил 3,1 миллиона манатов.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось более трех миллионов манатов.

В течение дня сделки заключались по манатным облигациям Центрального банка Азербайджана (3,01 миллиона манатов) и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (4,1 тысячи долларов – 6,9 тысячи манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 4,3 тысячи манатов. За день были заключены 14,1 тысячи сделок по акциям.

Официальный курс на шестое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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