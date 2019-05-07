Новшество от Международного Банка Азербайджана – сервис “e-PIN”

7 мая 2019 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный Банк Азербайджана продолжает развитие инфраструктуры электронных услуг, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Благодаря очередному успешно завершенному проекту в этом направлении, клиенты получили возможность устанавливать PIN-код пластиковых карт в банкоматах, а также, впервые в Азербайджане, онлайн.

Следует отметить, что ранее, когда клиенты заказывали карты, PIN-код предоставлялся им либо в специальных конвертах, либо устанавливался клиентами через POS-терминалы в отделениях и филиалах Банка.

Теперь, клиенты получающие карты в Международном Банке Азербайджана, смогут установить PIN-код как в банкоматах банка, так и на сайте банка в разделе “e-PIN”. Обеспечена полная безопасность операций. Использование этого сервиса сэкономит время клиентов и исключит случаи, когда клиент забыл свой PIN-код.

Информация о правилах пользования этой услугой доступна по ссылке: https://www.ibar.az/az/individual/bank-24-7/internet-banking/e-pin/

Функция применима только при заказе новых карт.

Международный Банк Азербайджана на сегодняшний день является лидером рынка страны по охвату банкоматной сети и числу международных платежных систем-партнеров. Весь ассортимент карт Банка можно заказать онлайн по ссылке https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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