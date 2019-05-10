Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысил 10 млн

10 мая 2019 22:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу на вторичном рынке акций Бакинской фондовой биржи (БФБ) были заключены сделки с акциями Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда почти на 10,14 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Всего было заключено 10 тысяч сделок по стоимости 1013,5 маната каждая. Номинальная стоимость акций составляла одну тысячу манатов.

Также на вторичном рынке были заключены сделки с облигациями на 99,9 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (55,8 тысячи долларов).

Официальный курс на 10 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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