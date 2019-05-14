Moody's: СНГ отстает от Европы по уровню проникновения банковских онлайн-услуг

БАКУ /Trend/ - Уровень проникновения банковских онлайн-услуг в странах СНГ отстает от развитых стран, но в целом соответствует среднему мировому уровню.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Moody’s ожидает, что Россия останется лидером среди стран СНГ по цифровизации банковских услуг, так как уровень использования смартфонов и банковских онлайн-услуг в России продолжает расти

Согласно отчету, Россия занимает лидирующее положение среди стран СНГ в сфере цифровых банковских услуг, таких как онлайн-банкинг и электронные платежи, и мы ожидаем, что она сохранит свои позиции благодаря высокому уровню проникновения смартфонов и более развитой инфраструктуре.

“Число пользователей банковских онлайн-услуг в России значительно выросло за последние годы, а кредитные и дебетовые карты используются в России более широко, чем в других странах СНГ, - говорит Вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Петр Паклин. – Мы полагаем, что Россия сохранит свои лидерские позиции в сфере цифровых банковских услуг, поскольку использование смартфонов и банковских онлайн-услуг в России продолжает расти”

Кредитные и дебетовые карты используются в России более широко, чем в других странах СНГ, что обусловлено более широкой доступностью платежных терминалов в точках продаж и большей уверенностью в национальной валюте. СНГ отстает от развитых стран в использовании онлайновых банковских услуг, но соответствует среднему мировому уровню. Это связано с меньшей доступностью устройств, имеющих доступ к интернету, а также более низким развитием инфраструктуры электронных платежей.

СНГ отстает от ЕС в развитии интернет-инфраструктуры, но разрыв быстро сокращается. Страны СНГ имеют больше мобильных SIM-карт на душу населения, чем жители ЕС, но это не приводит к высокому уровню проникновения интернета. Более низкий доход на душу населения означает меньшее количество людей, владеющих смартфоном и SIM-картой с интернет-трафиком.

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