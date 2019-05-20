Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке

20 мая 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 20 апреля составил 11,236 миллиона манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 11,235 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 808 манатов. За день были заключены 404 сделки по акциям.

Официальный курс на 20 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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