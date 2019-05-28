Фондовая биржа Казахстана опубликовала новый курс валют

БАКУ/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 28 мая 2019 года составил 379,89 тенге, сообщает Trend со ссылкой на KASE.

По сравнению с утренней сессией 27 мая (379,82 тенге/$1) нацвалюта к доллару подешевела на 0,07 тенге.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 379,50 тенге за доллар США, максимальный — 380,20 тенге, курс закрытия составил 379,97 тенге за доллар. Объем торгов по доллару составил 27,3 миллиона долларов.

Число сделок по операциям с валютой — 68.

Официальный курс Нацбанка на 28 мая составляет 379,86 тенге за 1 доллар.

Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

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