Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 20 мая 1,7 27 мая 1,7 21 мая 1,7 28 мая 1,7 22 мая 1,7 29 мая 1,7 23 мая 1,7 30 мая 1,7 24 мая 1,7 31 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0134 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8972 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 20 мая 1,8962 27 мая 1,9052 21 мая 1,8970 28 мая - 22 мая 1,8964 29 мая 1,8981 23 мая 1,8952 30 мая 1,8938 24 мая 1,9008 31 мая 1,8918 Средний курс за неделю 1,8971 Средний курс за неделю 1,8972

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подорожал на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 20 мая 0,0263 27 мая 0,0264 21 мая 0,0264 28 мая - 22 мая 0,0264 29 мая 0,0263 23 мая 0,0264 30 мая 0,0262 24 мая 0,0262 31 мая 0,0260 Средний курс за неделю 0,0263 Средний курс за неделю 0,0262

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0083 маната (2,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2796 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 20 мая 0,2805 27 мая 0,2794 21 мая 0,2815 28 мая - 22 мая 0,2805 29 мая 0,2814 23 мая 0,2775 30 мая 0,2826 24 мая 0,2779 31 мая 0,2877 Средний курс за неделю 0,2796 Средний курс за неделю 0,2828

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

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