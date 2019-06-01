Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

1 июня 2019 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

20 мая

1,7

27 мая

1,7

21 мая

1,7

28 мая

1,7

22 мая

1,7

29 мая

1,7

23 мая

1,7

30 мая

1,7

24 мая

1,7

31 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0134 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8972 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

20 мая

1,8962

27 мая

1,9052

21 мая

1,8970

28 мая

-

22 мая

1,8964

29 мая

1,8981

23 мая

1,8952

30 мая

1,8938

24 мая

1,9008

31 мая

1,8918

Средний курс за неделю

1,8971

Средний курс за неделю

1,8972

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подорожал на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

20 мая

0,0263

27 мая

0,0264

21 мая

0,0264

28 мая

-

22 мая

0,0264

29 мая

0,0263

23 мая

0,0264

30 мая

0,0262

24 мая

0,0262

31 мая

0,0260

Средний курс за неделю

0,0263

Средний курс за неделю

0,0262

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0083 маната (2,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2796 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

20 мая

0,2805

27 мая

0,2794

21 мая

0,2815

28 мая

-

22 мая

0,2805

29 мая

0,2814

23 мая

0,2775

30 мая

0,2826

24 мая

0,2779

31 мая

0,2877

Средний курс за неделю

0,2796

Средний курс за неделю

0,2828

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

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