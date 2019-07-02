Золото и серебро в Азербайджане подешевели

2 июля 2019 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота второго июля подешевела на 2,2015 маната, составив 2364.9635 маната, серебра - на 0,0676 маната, до 25.8231 маната, унция платины подорожала на 0,068 маната, до 1420.9960 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 21,0545 маната, составив 2635.4590 маната.

Название

2.07.2019

1.07.2019

Золото

XAU

2364.9635

2367.1650

Серебро

XAG

25.8231

25.8907

Платина

XPT

1420.9960

1420.9280

Палладий

XPD

2635.4590

2614.4045

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на второе июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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