Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота второго июля подешевела на 2,2015 маната, составив 2364.9635 маната, серебра - на 0,0676 маната, до 25.8231 маната, унция платины подорожала на 0,068 маната, до 1420.9960 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 21,0545 маната, составив 2635.4590 маната.

Название 2.07.2019 1.07.2019 Золото XAU 2364.9635 2367.1650 Серебро XAG 25.8231 25.8907 Платина XPT 1420.9960 1420.9280 Палладий XPD 2635.4590 2614.4045

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на второе июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.