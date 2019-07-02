Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота второго июля подешевела на 2,2015 маната, составив 2364.9635 маната, серебра - на 0,0676 маната, до 25.8231 маната, унция платины подорожала на 0,068 маната, до 1420.9960 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 21,0545 маната, составив 2635.4590 маната.
|
Название
|
2.07.2019
|
1.07.2019
|
Золото
|
XAU
|
2364.9635
|
2367.1650
|
Серебро
|
XAG
|
25.8231
|
25.8907
|
Платина
|
XPT
|
1420.9960
|
1420.9280
|
Палладий
|
XPD
|
2635.4590
|
2614.4045
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на второе июля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @badalov_rovshan
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