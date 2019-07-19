Казахский тенге побил исторический минимум

19 июля 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Биржевой курс доллара к тенге побил исторический максимум, который был зафиксирован в декабре 2018 года - 384,68 тенге за доллар, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные биржи.

Таким образом, средневзвешенный курс доллара на вечерней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 19 июля 2019 года составил 384,89 тенге.

За торговую неделю нацвалюта подешевела на 1,44 тенге. Во вторник, 15 июля, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 383,43 тенге за доллар, в пятницу, 19 июля - 384,87 тенге.

По информации KASE, на торгах долларом на вечерней сессии минимальный курс сложился на уровне 384,60 тенге за доллар США, максимальный – 384,98 тенге, курс закрытия — 384,90 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 59,280 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой – 183.

Сообщается, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи доллара составляет 386 тенге, Алматы – 387 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 19 июля составляет 384,39 тенге за доллар.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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