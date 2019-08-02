Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

2 августа 2019 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) первого августа составил 14,3 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне, большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 10,4 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене от 1 036,9627 до 1 047,9400 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось 1,9 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (3,1 тысячи долларов – 5,3 тысячи манатов) и по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (1,9 миллиона манатов).

Объем операций РЕПО составил более двух миллионов манатов.

Официальный курс на 2 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR обнародовала объёмы сбыта природного газа в Украине
Энергетика 17:32
Проект TAP реализован почти на 89%
Энергетика 12:56
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 10:10
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 августа
Финансы 09:36
SOCAR огласила объем перевозок через терминал в Грузии
Энергетика 08:00
Центробанк Азербайджана: Выплата компенсаций по долларовым кредитам полностью завершена
Общество 1 августа 14:17
Лента новостей
Доходы от манатных облигаций ЧБТР будут направлены на развитие МСБ Азербайджана
Финансы 19:31
Узбекское предприятие пищевой промышленности объявляет тендер
Тендеры 19:24
Саудовская Аравия и Грузия заинтересованы в расширении сотрудничества
Финансы 19:20
Сахиба Гафарова: Достижения показывают, что Азербайджан развивается в правильном направлении
Политика 19:04
AzInTelecom предоставит высшим учебным заведениям бесплатные лицензии ПО
ИКТ 18:52
В дни праздника Гурбан в Азербайджане пустят дополнительный ж/д состав
Общество 18:43
Погода в Азербайджане ухудшится
Общество 18:35
Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву
Политика 18:25
Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана составило протокол в отношении "Азерсу" (ФОТО)
Общество 18:14