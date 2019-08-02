Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) первого августа составил 14,3 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне, большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 10,4 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене от 1 036,9627 до 1 047,9400 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось 1,9 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (3,1 тысячи долларов – 5,3 тысячи манатов) и по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (1,9 миллиона манатов).

Объем операций РЕПО составил более двух миллионов манатов.

Официальный курс на 2 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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