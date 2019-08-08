Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на РЕПО-операции

8 августа 2019 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого августа составил 11,6 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на РЕПО-операции. Их суточный объем составил 10,8 миллиона манатов.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось 796,7 тысячи манатов.

В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR.

Официальный курс на восьмое августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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