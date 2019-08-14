Валовые золотовалютные резервы Узбекистана составили свыше $27 млрд

14 августа 2019 16:27 (UTC+04:00)

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