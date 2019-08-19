Азербайджан увеличил экспорт цемента в Грузию

19 августа 2019 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-июле текущего года Азербайджан экспортировал в Грузию 230 819,7 тонн цемента, что на 25 934,7 тонны или 12,6 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии («Геостат»).

Общая стоимость экспортируемого из Азербайджана цемента составила 12 805,2 тысячи долларов.

В январе-июле 2018 года Грузия закупила у Азербайджана 204 885 тонн цемента на сумму 10 305,3 тысячи долларов.

За семь месяцев текущего года Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию на сумму 31,589 миллиона долларов.

Объем электроэнергии, экспортируемой Азербайджаном в соседнюю страну, на 4655,4 тысячи долларов или на 17,2 процента больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые семь месяцев прошлого года Азербайджан экспортировал в Грузию электроэнергию на сумму 29 миллионов 933,6 тысяч долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @Mila61979356

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