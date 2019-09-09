Прогноз: Brent может подорожать до 63 долларов за баррель

БАКУ /Trend/ - После укрепления стоимости нефтяных фьючерсов эталонной марки нефти Brent на международных биржах на отметке 59 долларов, она стала дорожать. Если предлагаемая отметка 62 доллара перейдет отметку 63 доллара, то есть ожидания роста цен до 65 долларов за баррель. Как в понедельник сообщает Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Также новости о возобновлении переговоров между США и Китаем могут способствовать позитивному прогнозу.

Статистические данные из США о нефтяных запасах в хранилищах, передаваемые на этой неделе в среду в 18:30, окажут сильное воздействие на цену нефти.

Аналитики InvestAZ также представили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные ожидаемые прогнозы.

Евро

Торги валютной пары EUR/USD ведутся на уровне 1,11 доллара на фоне прогноза Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг в 15:45 (по бакинскому времени) о возможности снижения процентных ставок за последние три года. В дополнение к этому Банк объявил, что возобновит программу покупки облигаций для поддержки экономики. Несмотря на это может ускориться снижение курса EUR / USD до 1,09 доллара и 1,07 доллара.

Также следует учитывать возможность того, что Американский Центральный Банк (ФРС) может снизить проценты в процентных ставках. Однако в последние дни вероятность этого снизились.

Британский фунт стерлингов

Курс британского фунта стерлинга по отношению к доллару США составил 1,23 доллара, в связи с принятием парламентом Великобритании законопроекта о Brexite в пятницу. Согласно анализу, после последней волны подорожания курс фунта стерлинга может подкорректироваться до 1,21 доллара.

Турецкая лира

Курс USD/TRY подешевел до 5,65 лиры на прошлой неделе после оглашения позитивных показателей снижения инфляции в Турции. Однако прогнозируется подорожание лиры до 5,79 в связи с укреплением доллара. В то же время новое решение по процентной ставке, которое будет принято ЦБ Турции в 15:00 по бакинскому времени в четверг, находится в центре внимания инвесторов.

Золото

Публикация новостей, влияющих на снижение политических и экономических рисков в мире, привела к снижению цены цветных металлов до средних показателей августа.

Согласно анализу, если цена за унцию упадет ниже 1503 долларов (48,2 долларов за грамм), она снизиться до 1475 долларов (47,4 долларов за грамм).

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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