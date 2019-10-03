Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина

3 октября 2019 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Восьмого октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) пройдет аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму десять миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение биржи.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 728 дней. Даты оплаты процентов по облигациям - седьмого апреля 2020 года, шестого октября 2020 года, шестого апреля 2021 года и пятого октября 2021 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 30 сентября 14:20
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 25 сентября 18:09
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 24 сентября 17:58
Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение почти в три раза
Финансы 24 сентября 17:30
Спрос на ноты Центробанка превысил предложение почти в 5 раз
Финансы 20 сентября 16:04
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 19 сентября 18:06
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил работников образования медалью "Терегги"
Политика 17:59
AGBank установил новый банкомат
Финансы 17:59
С новым пакетом «Bookmate Plus» от Azercell мировая литература в вашем смартфон
ИКТ 17:53
Бакинская текстильная фабрика определилась со сроками экспорта продукции
Бизнес 17:47
Всемирный банк в приветствовал достигнутый Грузией прогресс в сфере реформ
Финансы 17:45
США надеются на расширение экономических связей с Туркменистаном - Дональд Трамп
Туркменистан 17:45
Парламент Туркменистана рассмотрит закон о предпринимателях
Бизнес 17:42
ОПЕК и ФСЕГ будут сотрудничать в процессе мониторинга энергетического рынка
Энергетика 17:41
АБИИ предоставил Узбекистану $156 млн
Бизнес 17:36