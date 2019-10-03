Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина

БАКУ /Trend/ - Восьмого октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) пройдет аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму десять миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение биржи.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 728 дней. Даты оплаты процентов по облигациям - седьмого апреля 2020 года, шестого октября 2020 года, шестого апреля 2021 года и пятого октября 2021 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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