США направят экспертов для консультирования Узбекистана по бюджету и госдолгу

БАКУ/Trend/ - Департамент казначейства США в начале 2020 года намерен направить трех консультантов в министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Агентство по развитию рынка капитала Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства финансов Узбекистана.

Кроме того, планируется привлечь экспертов и из других американских профильных учреждений, в числе которых Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Договоренность об этом была достигнута в посольстве Узбекистана в Вашингтоне, во время переговоров заместителя министра финансов Узбекистана Одилбека Исакова с главой Офиса технического содействия Департамента казначейства США Ларри Макдональдом.

Стороны подписали Техническое задание по бюджету и финансовой отчётности и программе государственного долга и финансирования инфраструктуры (GDIF), между Офисом технического содействия (OTA) Департамента казначейства США и министерством финансов Узбекистана.

Стороны обсудили основные аспекты сотрудничества по наращиванию институционального и человеческого потенциала в сфере фискальной политики, системы управления государственным долгом и инвестициями, развития рынка капитала, налогового администрирования, а также повышения эффективности бюджетного процесса.

По итогам встречи, были подписаны технические задания по реализации программ наращивания финансового потенциала в таких сферах как бюджетное планирование, развитие местного рынка капитала государственных ценных бумаг и совершенствование практики управления государственным долгом. В ближайшее время ожидается принятие аналогичных технических заданий в сферах управления рынком ценных бумаг и налогового администрирования.

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В ноябре запланировано нескольких визитов в Узбекистан экспертов Департамента казначейства США для выработки планов взаимодействия в рамках реализации обозначенных сфер сотрудничества. В состав экспертной группы войдут консультанты, привлекаемые в ведомства Узбекистана на долгосрочной основе (от года до трех лет).

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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